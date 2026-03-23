Lampedusa

Referendum, a Lampedusa l’affluenza più bassa d’Italia

L'affluenza più bassa d'italia, per il Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, è stata registrata a Lampedusa e Linosa

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

L’affluenza più bassa d’italia, per il Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, è stata registrata a Lampedusa e Linosa: alle urne è andato soltanto il 26,93% degli aventi diritto. “Purtroppo è un’affluenza molto bassa, ma oltre il 61% ha votato ‘sì’ – ha spiegato il sindaco Filippo Mannino che è stato fra i sostenitori della riforma – a Lampedusa e Linosa, tanto i Referendum, quanto le politiche, non vengono sentite. Solo le comunali portano in blocco gli isolani alle urne. Nel Referendum che c’era stato prima di questo, l’affluenza era stata di poco oltre il 20%. Con questo siamo arrivati quasi al 27%. E’ già un risultato”

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