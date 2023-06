Sbarco a Lampedusa, il racconto dei migranti: “Ci sono dispersi”

“Dei nostri compagni di ‘viaggio’ sono caduti in mare e sono dispersi”. E’ il racconto fatto a Lampedusa, dopo il loro approdo, da alcuni dei 31 migranti sbarcati nella notte nell’isola dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta G129 della Guardia di finanza. Al momento non è stato possibile definire con chiarezza il numero delle persone scomparse. Secondo le testimonianze raccolte dalla squadra mobile della Questura di Agrigento, il gruppo sarebbe salpato, con un barchino di 7 metri, da Sfax in Tunisia. La polizia sta svolgendo accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto