I pentiti del caso Hydra hanno raggiunto quota sette. Nell’elenco nei collaboratori di giustizia nel processo con al centro la cosiddetta “mafia a tre teste” in Lombardia, accanto ai nomi di Gioacchino Amico, presunto vertice del sistema lombardo, e, tra gli altri, di Giancarlo Vestiti referente del clan Senese, e di Bernardo Pace, l’esponente del mandamento di Castelvetrano che si è tolto la vita in carcere a Torino, c’è anche il nome di figlio di ques’ultimo, Michele Pace. Condannato a 12 anni in abbreviato, Michele Pace, ha iniziato a collaborare poco prima del padre e nell’udienza di oggi, i pm della dda, hanno annunciato il deposito dei suoi verbali. Per lunedì prossimo è stato convocato in aula.