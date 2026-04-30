Politica

M5S Agrigento, Miriam Russello nuova coordinatrice provinciale

Russello subentra a Fabio Falcone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nell’ambito del processo di riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, il Presidente Giuseppe Conte ha ufficializzato le nuove designazioni dei coordinatori provinciali. Per la provincia di Agrigento è stata nominata Miriam Russello quale nuova coordinatrice provinciale, che subentra a Fabio Falcone, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi.

Sulla designazione sono intervenuti i deputati agrigentini del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, e Ida Carmina, deputata alla Camera dei Deputati.
«Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a Fabio Falcone per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso del suo incarico, svolto in una fase complessa e delicata per il nostro Movimento», dichiarano i deputati. «Il lavoro portato avanti ha contribuito a mantenere vivo il presidio territoriale e a rafforzare il dialogo con i cittadini».
«Allo stesso tempo – proseguono Carmina e Cambiano – rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro a Miriam Russello per il nuovo incarico, fiduciosi che saprà interpretare questo ruolo con responsabilità, entusiasmo e spirito di servizio, contribuendo al consolidamento e al rilancio dell’azione politica del Movimento 5 Stelle sul territorio agrigentino».

«La riorganizzazione in corso rappresenta un passaggio importante per rafforzare la presenza del Movimento nei territori e per costruire un percorso condiviso, fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla credibilità», concludono i deputati.

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