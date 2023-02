Mafia, assolto anche in Appello il sindaco di Castellammare del Golfo

La prima sezione penale della Corte d’appello di Palermo (presidente Mario Fontana) ha confermato l’assoluzione del sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), Nicola Rizzo, dall’accusa di favoreggiamento aggravato per aver agevolato Cosa nostra.

In primo grado, il 22 settembre 2021, era stato assolto in abbreviato dal Gup di Palermo, Annalisa Tesoriere, con la formula “perché il fatto non sussiste”, ma la Procura distrettuale antimafia di Palermo aveva presentato appello. Nel giugno del 2020, Rizzo era stato raggiunto da un avviso di garanzia nell’ambito dell’operazione antimafia “Cutrara”.

Era accusato di aver incontrato, il capomafia della cittadina, Francesco Domingo, detto Tempesta, il quale gli avrebbe chiesto di adoperarsi nel reperire un immobile per ospitare una casa di riposo. A difendere il primo cittadino sono stati gli avvocati Giacomo Frazzitta e Fabrizio Biondo. “Finisce il calvario di una persona onesta”, ha commentato l’avvocato Frazzitta.