Tenta di rubare in chiesa, 57enne scoperto e denunciato

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sventato un furto presso una Chiesa Parrocchiale nel rione Uditore – Passo di Rigano e ha denunciato a piede libero un 57enne, palermitano.

I poliziotti di due pattuglie di controllo del territorio, rispettivamente del Commissariato di P.S. “Zisa – Borgo Nuovo” e dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in orario tardo serale, sono state allertate circa una intrusione a scopo di furto all’interno della Chiesa San Tommaso d’Aquino di via Andrea Guarneri. Gli equipaggi, subito precipitatisi sul luogo segnalato, hanno in effetti riscontrato la forzatura di una parte finestra della Canonica con il vetro andato in frantumi. Allo scopo di ottenere un più esteso raggio di perlustrazione, i due equipaggi ritenevano di separarsi ed uno dei due giungeva a presidiare il retro della struttura.

Esattamente da quella zona, nel corso delle operazioni, i poliziotti udivano provenire un tonfo chiaramente generato dal tentativo di fuga di un uomo incappucciato che scavalcava la recinzione, cercava di liberarsi di oggetti lanciandoli per terra ma veniva subito raggiunto e bloccato. L’uomo aveva gettato per terra una torcia ed un cacciavite, oggetti sintomatici delle sue intenzioni criminali, unitamente al travisamento utilizzato. Il 57enne, conosciuto per i suoi precedenti di polizia, senza il tempestivo intervento dei poliziotti, avrebbe probabilmente compiuto un furto. E’ stato denunciato a piede libero.