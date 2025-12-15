Mafia

Mafia, domiciliari nell’agrigentino per l’ex avvocato Porcello 

L’ex avvocato è stata condannata a 9 anni e un mese di reclusione nell’inchiesta sul mandamento mafioso di Canicattì

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

I giudici della seconda sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta da Gabriella Di Marco, hanno autorizzato Angela Porcello, ex avvocato, coinvolta nella maxi inchiesta Xidy, a scontare la pena agli arresti domiciliari in provincia di Agrigento. Angela Porcello, difesa dall’avvocato Giuseppe Scozzari, tra le più note penaliste agrigentine, è stata arrestata dai carabinieri del Ros nel 2021 nell’operazione Xidy, l’inchiesta che ha disarticolato il mandamento mafioso di Canicattì.

L’ex avvocato, radiata dall’albo, è stata condannata a 9 anni e 1 mese in appello (in primo grado 15 anni e 4 mesi) per associazione mafiosa e – in particolare – per aver messo a disposizione la sua professione al fine di agevolare le cosche mafiose favorendo incontri e veicolando i messaggi dell’ergastolano Giuseppe Falsone, ritenuto ancora oggi il capo di Cosa nostra agrigentina.

Angela Porcello, per anni compagna di Giancarlo Buggea, considerato tra gli uomini d’onore più influenti dell’intero mandamento e condannato a 20 anni proprio nello stesso processo, ha deciso poi di intraprendere un percorso di collaborazione con l’autorità giudiziaria. Uno status che però non le è stato riconosciuto formalmente. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Leo Club Agrigento, raccolta alimentare per le famiglie bisognose
Agrigento

Nasce il Google Developer Group Agrigento
Cultura

“I Borghi Fantasma: Un Viaggio nella Sicilia Rurale” 
Catania

Trovate tre pistole e centinaia di munizioni in un casolare abbandonato
Apertura

Mazzette per il rilascio delle salme in ospedale, indagati due agrigentini
Agrigento

Fermata in strada e minacciata con una pistola, 53enne rapina al Viale della Vittoria
banner italpress istituzionale banner italpress tv