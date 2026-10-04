Mafia e appalti, archiviata inchiesta su ex magistrati Pignatone e Natoli

Il gip di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato, come apprende l’Adnkronos, anche la posizione dei magistrati Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone, accusati dalla Procura di Caltanissetta per favoreggiamento. L’indagine, emersa a luglio 2024, riguarda la gestione di un vecchio filone d’indagine legato al celebre dossier “Mafia e appalti” risalente agli anni ’90. Secondo i pm di Caltanissetta, Natoli avrebbe favorito gli imprenditori mafiosi Antonino e Salvatore Buscemi. E’ stata la stessa procura a chiedere l’archiviazione.