Stragi del 1992, archiviato filone indagini su mafia e appalti

Il gip del tribunale di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone di indagine su mafia e appalti nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi mafiose del 1992. Il giudice per le indagini preliminari ritiene “che debbano essere condivise – sia pure parzialmente – le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione”. “Gli elementi acquisiti non consentono l’iscrizione di alcun soggetto e di conseguenza non consentono di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna”. Lo scrive il gip di Caltanissetta Santi Bologna nell’ordinanza che archivia filone “mafia e appalti” contro ingoti.