Mafia

Stragi del 1992, archiviato filone indagini su mafia e appalti

"Gli elementi acquisiti non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di conseguenza non consentono di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna"

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Il gip del tribunale di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone di indagine su mafia e appalti nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi mafiose del 1992. Il giudice per le indagini preliminari ritiene “che debbano essere condivise – sia pure parzialmente – le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione”. “Gli elementi acquisiti non consentono l’iscrizione di alcun soggetto e di conseguenza non consentono di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna”. Lo scrive il gip di Caltanissetta Santi Bologna nell’ordinanza che archivia filone “mafia e appalti” contro ingoti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tangente con bonifico e assunzione della consigliera comunale nelle società delle cure palliative?
Agrigento

Lite tra tre donne per alcuni schiamazzi, intervengono le forze dell’ordine 
Agrigento

Vendono bevande alcoliche in vetro, multati tre locali della movida 
Apertura

Tangente mascherata da consulenza per aiutare azienda di energie rinnovabili?
Apertura

Licata, 75enne morto in casa dopo intervento al cuore: disposta autopsia
banner italpress istituzionale banner italpress tv