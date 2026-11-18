Cartelli pubblicitari abusivi e furto di energia elettrica, oltre 4 mila euro di multa
I titolari sono stati sanzionati per un ammontare di 4.417 euro poiché, tra le varie irregolarità, sono state rilevate l’occupazione abusiva di suolo pubblico
La Polizia di Stato ha coordinato un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere di San Berillo e nella zona della Stazione Centrale, operando in piena sinergia con la Polizia Locale e l’azienda che in città si occupa della raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di restituire decoro urbano ad una zona frequentata spesso da assuntori di sostanze stupefacenti e piena di rifiuti. In campo sono scesi i poliziotti della squadra volanti e moto volanti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e del X Reparto Mobile, oltre che le unità cinofile antidroga della Questura. Grazie al fiuto dei cani antidroga Briska e “Ares”, un giovane residente in via Luigi Sturzo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti in quanto trovato in possesso di marijuana, hashish, metanfetamina e funghi allucinogeni, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e due persone sono state segnalate alla locale Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 270 grammi di marijuana, 14 di hashish e 8 grammi di droghe sintetiche.
Grazie alla sinergia tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale sono stati rimossi pannelli pubblicitari abusivi in via A. di Sangiuliano e sono state controllate due attività, un internet point e un locale di intrattenimento. I titolari sono stati sanzionati per un ammontare di 4.417 euro poiché, tra le varie irregolarità, sono state rilevate l’occupazione abusiva di suolo pubblico, l’installazione abusiva di tende e l’assenza dei requisiti di sorvegliabilità con porte di uscita non correttamente segnalate. Inoltre, in Piazza Papa Giovanni XXIII è stato verbalizzato un mezzo privo di copertura assicurativa e revisione e sono state sequestrate 121 sedie, 4 tavoli e altro mobilio che occupavano abusivamente l’area stradale, in quanto utilizzati impropriamente dai commercianti dell’area. La titolare di una delle attività controllate, una catanese di 43 anni, è stata anche denunciata per furto di energia elettrica in quanto allacciata abusivamente alla rete elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva. Infine, con la partecipazione della GEMA, azienda incaricata per la raccolta dell’immondizia, sono stati rimossi rifiuti ingombranti e spazzatura di ogni tipo, come pedane, frigoriferi e divani. La finalità delle suddette operazioni è quella di ripristinare il decoro e la viabilità nelle zone più degradate della città, contrastando al contempo fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti per prevenire la commissione di altri reati.