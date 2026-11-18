La Polizia di Stato ha coordinato un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere di San Berillo e nella zona della Stazione Centrale, operando in piena sinergia con la Polizia Locale e l’azienda che in città si occupa della raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di restituire decoro urbano ad una zona frequentata spesso da assuntori di sostanze stupefacenti e piena di rifiuti. In campo sono scesi i poliziotti della squadra volanti e moto volanti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e del X Reparto Mobile, oltre che le unità cinofile antidroga della Questura. Grazie al fiuto dei cani antidroga Briska e “Ares”, un giovane residente in via Luigi Sturzo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti in quanto trovato in possesso di marijuana, hashish, metanfetamina e funghi allucinogeni, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e due persone sono state segnalate alla locale Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 270 grammi di marijuana, 14 di hashish e 8 grammi di droghe sintetiche.

Grazie alla sinergia tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale sono stati rimossi pannelli pubblicitari abusivi in via A. di Sangiuliano e sono state controllate due attività, un internet point e un locale di intrattenimento. I titolari sono stati sanzionati per un ammontare di 4.417 euro poiché, tra le varie irregolarità, sono state rilevate l’occupazione abusiva di suolo pubblico, l’installazione abusiva di tende e l’assenza dei requisiti di sorvegliabilità con porte di uscita non correttamente segnalate. Inoltre, in Piazza Papa Giovanni XXIII è stato verbalizzato un mezzo privo di copertura assicurativa e revisione e sono state sequestrate 121 sedie, 4 tavoli e altro mobilio che occupavano abusivamente l’area stradale, in quanto utilizzati impropriamente dai commercianti dell’area. La titolare di una delle attività controllate, una catanese di 43 anni, è stata anche denunciata per furto di energia elettrica in quanto allacciata abusivamente alla rete elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva. Infine, con la partecipazione della GEMA, azienda incaricata per la raccolta dell’immondizia, sono stati rimossi rifiuti ingombranti e spazzatura di ogni tipo, come pedane, frigoriferi e divani. La finalità delle suddette operazioni è quella di ripristinare il decoro e la viabilità nelle zone più degradate della città, contrastando al contempo fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti per prevenire la commissione di altri reati.