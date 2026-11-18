Menfi
La dea bendata bacia Sambuca e Menfi, vinti 21 mila euro al 10&Lotto
A Sambuca di Sicilia realizzato un 6 Doppio Oro da 11mila euro in viale Gramsci a cui si aggiunge un 8 da 10mila euro a Menfi in via Michelangelo Buonarroti
Il 10eLotto premia la Sicilia. Nel concorso di martedì 17 novembre, come riporta Agipronews, centrata una doppietta in provincia di Agrigento per 21mila euro: a Sambuca di Sicilia realizzato un 6 Doppio Oro da 11mila euro in viale Gramsci a cui si aggiunge un 8 da 10mila euro a Menfi in via Michelangelo Buonarroti. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,46 miliardi da inizio anno.
Redazione
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