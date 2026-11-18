I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno arrestato un giovane di Vittoria, accusato di estorsione ai danni di un operatore economico locale. L’operazione è scattata in seguito a informazioni raccolte dai militari su una richiesta estorsiva in corso, con un imminente scambio di denaro all’interno di un bar nel territorio comisano. Grazie alla descrizione del sospettato — vestito di nero e a bordo di uno scooter — i Carabinieri in abiti civili hanno organizzato un servizio di osservazione all’interno del locale.

I militari hanno assistito in diretta al passaggio di una busta tra il giovane e la vittima, che l’indagato ha subito nascosto in un marsupio. Subito dopo è scattato il blitz: all’interno del marsupio i militari hanno trovato 5.000 euro in contanti, provento dell’estorsione e confermati dalla stessa vittima. Il giovane, incapace di giustificare la provenienza della somma, è stato condotto nel carcere di Ragusa. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.