Menfi, Mareamico: “serve bonifica zona levante del porticciolo”

“La cittadina di Menfi da 27 anni detiene la bandiera blu, che rappresenta il massimo riconoscimento della qualità del mare. Purtroppo non si può dire lo stesso del suo porticciolo turistico: la zona di levante risulta insabbiata e ricolma di resti di posidonia oceanica in putrefazione. Tutto ciò provoca una riduzione del numero delle barche che possono attraccare in porto e problemi igienico/sanitari causati dalla marcescenza di queste piante che si depositano sulla sabbia. Serve un intervento urgente di bonifica superficiale ed un progetto di dragaggio del porticciolo”, cosi in una nota l’associazione ambientalista Mareamico.