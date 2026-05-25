Elezioni Sambuca: tutti i voti dei candidati al consiglio comunale
Tutte le preferenze delle due liste Sambuca prima di tutto e Siamo Sambuca
Ecco le preferenze dei candidati al Consiglio comunale a Sambuca di Sicilia.
LISTA N. 1 – SAMBUCA PRIMA DI TUTTO
Giuseppe Cacioppo: 428; Isabella Ciaccio: 208; Nicola Di Giovanna: 293; Giuseppe Giambalvo Detto
Puccio: 303; Antonio Giovinco: 495; Marianna Interrante: 352; Luigi La Sala: 148; Gloria Lo Bue: 166;
Laura Montalbano: 242; Adele Pumilia: 446; Salvatore Ricca: 220; Alessia Vinci: 349.
LISTA N. 2 – SIAMO SAMBUCA
Loretta Abruzzo: 220; Salvatore Abruzzo: 258; Maria Elena Armato: 253; Gianfranco Bonsignore: 298;
Angelita Caloroso: 153; Leo Di Verde: 92; Giorgio Gulotta: 351; Margherita Maggio: 337; Filippo
Mangiaracina: 58; Mariella Mulè: 171; Margherita Porcaro: 234; Antonino Stabile: 265.
In totale, la prima lista ha totalizzato 3650 preferenze, mentre la seconda lista ha raggiunto quota 2690 voti.