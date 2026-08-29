Vasto incendio a Menfi, il sindaco Clemente: “fate attenzione e non vi avvicinate alle aree interessate”

A Menfi è in corso un vasto incendio che sta interessando il territorio comunale, in particolare la fascia compresa tra Contrada Cipollazzo e la frazione collinare in prossimità di Porto Palo.

Tutte le forze d’intervento sono sul posto e operative: Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Forestale e Polizia Locale stanno coordinando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Per garantire l’incolumità pubblica e facilitare i soccorsi, il primo cittadino Vito Clemente, chiede ai cittadini di rispettare e osservare qualche indicazione: non avvicinarsi assolutamente alle aree interessate dalle fiamme e dai fumi; Allontanarsi dalle abitazioni e dai fabbricati situati nelle zone collinari a rischio o prossimi all’incendio; mantenere libere le vie di comunicazione per consentire il passaggio tempestivo dei mezzi di soccorso. Seguire esclusivamente gli aggiornamenti e le indicazioni ufficiali fornite dalle autorità. Si ringrazia la popolazione per la massima collaborazione e senso di responsabilità”