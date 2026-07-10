Messina

Controlli in una comunità alloggio, sanzioni per 96 mila euro

Sarebbe stato accertato un sovrannumero di presenze rispetto alla capienza massima autorizzata e la detenzione di alimenti e bevande adulterati e in cattivo stato di conservazione

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Proseguono i controlli dei carabinieri di Messina a contrasto del lavoro nero. Ieri i militari di Messina Centro con i colleghi di Messina Sud del Nucleo Ispettorato del lavoro di Messina e Nas di Catania hanno eseguito delle verifiche in un’attività di alloggio e comunità, dove sono state rilevate diverse irregolarità, anche relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.Sarebbe stato accertato un sovrannumero di presenze rispetto alla capienza massima autorizzata e la detenzione di alimenti e bevande adulterati e in cattivo stato di conservazione. I titolari delle imprese sono stati denunciati e sanzionati con ammende per oltre 96.000 euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Crisi Maddalusa, la Regione pronta al tavolo tecnico: “Ma ogni istituzione si assuma le sue responsabilità”
Agrigento

Allarme alla zona industriale per un sospetto pacco bomba al centro smistamento Sda
Agrigento

Operaio morto in cantiere, sabato i funerali; la moglie: “Hai lasciato un vuoto grande”
Apertura

Incidente con il monopattino a Licata, feriti due minorenni: 13enne trasferito in elisoccorso
Agrigento

L’inchiesta sulla Mosella, funzionario indagato chiede revoca dell’incarico 
banner italpress istituzionale banner italpress tv