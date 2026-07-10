Controlli in una comunità alloggio, sanzioni per 96 mila euro

Proseguono i controlli dei carabinieri di Messina a contrasto del lavoro nero. Ieri i militari di Messina Centro con i colleghi di Messina Sud del Nucleo Ispettorato del lavoro di Messina e Nas di Catania hanno eseguito delle verifiche in un’attività di alloggio e comunità, dove sono state rilevate diverse irregolarità, anche relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.Sarebbe stato accertato un sovrannumero di presenze rispetto alla capienza massima autorizzata e la detenzione di alimenti e bevande adulterati e in cattivo stato di conservazione. I titolari delle imprese sono stati denunciati e sanzionati con ammende per oltre 96.000 euro.