Trapani

Anas, conclusi in anticipo i lavori allo svincolo di Castellammare sulla A29

Grazie all’accelerazione impressa alle lavorazioni, è stato possibile anticipare la riapertura completa dello svincolo, restituendolo alla piena fruibilità dell’utenza già a partire da questo fine settimana

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Anas ha concluso oggi, venerdì 10 luglio, i lavori di ripristino dello svincolo di Castellammare del Golfo, lungo l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, con alcuni giorni di anticipo rispetto alle previsioni che ne fissavano il completamento entro la metà del mese. L’intervento si era reso necessario a seguito del repentino ammaloramento del piano viabile in corrispondenza del rilevato di approccio al sovrappasso autostradale dello svincolo, causato dalle intense piogge che avevano interessato il territorio nei mesi scorsi.

Grazie all’accelerazione impressa alle lavorazioni, è stato possibile anticipare la riapertura completa dello svincolo, restituendolo alla piena fruibilità dell’utenza già a partire da questo fine settimana, caratterizzato da un significativo incremento dei flussi di traffico legati agli spostamenti estivi verso le località balneari. Con il completamento dell’intervento vengono pertanto riaperte al traffico la rampa di uscita dall’autostrada per i veicoli provenienti da Trapani e diretti a Castellammare del Golfo e la rampa di immissione in autostrada in direzione Palermo. Anas conferma il proprio impegno nel garantire la sicurezza della circolazione e nel ridurre al minimo i disagi per gli utenti, programmando gli interventi con particolare attenzione ai periodi di maggiore intensità del traffico come l’esodo estivo.

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