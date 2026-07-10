Siracusa

Vìola l’obbligo di dimora, 33enne finisce in carcere

Durante i controlli i Carabinieri hanno rilevato numerose violazioni delle prescrizioni segnalandole all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 33enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Siracusa che ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con prescrizioni notturne, con il carcere.  Durante i controlli i Carabinieri hanno rilevato numerose violazioni delle prescrizioni segnalandole all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento.

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