Vìola l’obbligo di dimora, 33enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 33enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Siracusa che ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con prescrizioni notturne, con il carcere. Durante i controlli i Carabinieri hanno rilevato numerose violazioni delle prescrizioni segnalandole all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento.