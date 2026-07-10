Palermo

Non si ferma all’alt dei carabinieri e investe un passante, arrestato

Non si ferma all'alt dei carabinieri e nella fuga investe un passante, scappando via senza prestare soccorso

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Non si ferma all’alt dei carabinieri e nella fuga investe un passante, scappando via senza prestare soccorso. L’uomo, un 39enne di Partinico, è stato poi rintracciato dalle forze dell’ordine ed arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, fuga a seguito di sinistro stradale con lesioni personali e inosservanza dell’obbligo di fermarsi. I militari gli avevano intimato di fermarsi.

Il motociclista anziché accostare ha accelerato fuggendo via e imboccando una strada contromano. Durante la fuga ha perso il controllo del veicolo e ha travolto un passante. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni. I militari hanno iniziato le ricerche e lo hanno trovato nei pressi della sua abitazione. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

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