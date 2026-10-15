Fedele all’Arma da oltre un secolo, i carabinieri festeggiano 105 anni dell’appuntato Mazzone 

Nella giornata di ieri, a Capo d’Orlando (ME), l’Appuntato dei Carabinieri in congedo Antonino Mazzone, nato nel 1921, ha festeggiato il suo centocinquesimo compleanno insieme ai familiari e ai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, che lo hanno omaggiato con una torta decorata con l’emblema dell’Arma, condividendo con lui questo importante traguardo. In occasione dell’evento conviviale, il Tenente Colonnello Marco Vatore, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina – accompagnato dal Maggiore Maurizio Blasa, Comandante della Compagnia di Sant’Agata di Militello, e da alcuni Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando – hanno consegnato all’Appuntato Mazzone anche una lucerna in vetro, inviatagli personalmente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, insieme a una lettera di auguri a lui indirizzata.

Il veterano, visibilmente commosso, non ha perso l’occasione per ricordare con lucidità e simpatia alcuni aneddoti del proprio servizio prestato tra le file dell’Arma, richiamando soprattutto i tantissimi anni vissuti a Palermo, presso la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale, facendo parte – tra l’altro – del pool del Giudice Rocco Chinnici. Nella circostanza, il Tenente Colonnello Vatore ha anche sottolineato come l’Appuntato Mazzone, con la sua eccezionale longevità e con il suo spirito, rappresenti un prezioso custode della memoria storica e dei valori istituzionali, oltre che un esempio luminoso per le nuove generazioni di Carabinieri.