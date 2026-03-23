Messina

In auto e in casa con cocaina e marijuana, arrestato

I Carabinieri hanno fermato l’autovettura su cui viaggiava il soggetto, che ha subito manifestato un atteggiamento nervoso e insofferente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nei giorni scorsi, a Letojanni (ME), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 30enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito durante il fine settimana appena terminato, i Carabinieri hanno fermato l’autovettura su cui viaggiava il soggetto, che ha subito manifestato un atteggiamento nervoso e insofferente.

Pertanto, è stata eseguita una perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di scovare e sequestrare circa 5 grammi di cocaina contenuti in una busta di cellophane occultata sotto il sedile del veicolo, nonché una dose della medesima sostanza e 220 euro, ritenuti provento dell’attività delittuosa.

Inoltre, ritenendo che l’uomo potesse detenere altro stupefacente a casa, i militari hanno esteso la perquisizione anche presso la sua abitazione, ove hanno rinvenuto e sequestrato oltre 10 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, intrisi di residui di sostanze stupefacenti.

Alla luce di quanto emerso, il 30enne è stato quindi arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio del caso.

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