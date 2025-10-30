Precipita dal terzo piano mentre installa un condizionatore: 34enne in rianimazione

A Fiumedinisi, nel Messinese, un imprenditore di 34 anni, esperto del settore e titolare di una ditta di impiantistica, sta lottando tra la vita e la morte dopo essere precipitato dal terzo piano di un’abitazione.

L’uomo si trovava a casa del fratello per dargli una mano a installare un nuovo impianto di climatizzazione. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da un balcone, compiendo un terribile volo di circa dieci metri.

Lanciato l’allarme sul luogo i sanitari del 118, che dopo le prime cure, lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, al momento, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione; la prognosi è riservata.