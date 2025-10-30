Evade dai domiciliari e danneggia l’auto dei carabinieri, condannata 43enne

Un anno di reclusione per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Lo ha disposto il tribunale di Sciacca nei confronti di Concetta Palazzolo, 43 anni, di Menfi. L’accusa aveva chiesto la condanna dell’imputata ad un anno e due mesi di carcere.

La vicenda risale all’estate scorsa. Secondo quanto ricostruito la donna, che si trovava ai domiciliari per stalking ai danni di una assistente sociale del Comune, sarebbe evasa più volte. In una di queste occasioni avrebbe opposto resistenza ai carabinieri intervenuti danneggiando anche l’auto di servizio.