Palermo

Incendio in azienda agricola, morti 11 vitelli e un cavallo

Danneggiati anche due mezzi agricoli

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha danneggiato un’azienda agricola a Campofiorito (Palermo). Nel rogo sono morti 11 vitelli e un cavallo. Danneggiati anche due mezzi agricoli. I pompieri sono ancora nella zona per completare le fasi dello spegnimento ed evitare che ci siano focolai che possano riattivarsi. I tecnici del comando provinciale stanno eseguendo i rilievi insieme ai carabinieri per accertare le cause dell’incendio.

