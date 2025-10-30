Rifiuti, raccolta regolare per il ponte di Ognissanti

Raccolta dei rifiuti regolare sabato 1 Novembre festività di Ognissanti. Le ditte Iseda e Sea hanno confermato che nonostante la giornata festiva, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad Agrigento, sarà effettuato regolarmente.

Rimane invece chiusa l’isola ecologica di Piazza del Vespro al Villaggio Mosè. Niente raccolta per il 2 novembre ma solamente in quanto domenica.