Agrigento

Rifiuti, raccolta regolare per il ponte di Ognissanti

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad Agrigento sarà effettuato regolarmente

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Raccolta dei rifiuti regolare sabato 1 Novembre festività di Ognissanti. Le ditte Iseda e Sea hanno confermato che nonostante la giornata festiva, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad Agrigento, sarà effettuato regolarmente. 

Rimane invece chiusa l’isola ecologica di Piazza del Vespro al Villaggio Mosè. Niente raccolta per il 2 novembre ma solamente in quanto domenica. 

