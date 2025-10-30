Favara, il consigliere comunale Marco Bacchi aderisce alla Democrazia Cristiana

Nuovo ingresso nelle file della Democrazia Cristiana a Favara. Il consigliere comunale Marco Bacchi, eletto nella tornata elettorale del 2021 nella lista Diventerà Bellissima – che in quella occasione si posizionò seconda per consenso, subito dopo la lista guidata da Totò Cuffaro – ha ufficializzato la sua adesione alla DC, segnando un passo importante nel panorama politico cittadino. “Ringrazio il segretario comunale della DC , Giuseppe Nobile, il segretario provinciale Antonietta Vita, e in modo particolare l’on. Pace e il segretario nazionale Totò Cuffaro – ha dichiarato Bacchi –. Sono entusiasta di intraprendere questo cammino politico accanto a loro, con la convinzione che insieme potremo rappresentare al meglio le esigenze della nostra comunità.”

Con l’ingresso di Bacchi, il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana – composto dal capogruppo Rino Castronovo, dal vicepresidente del consiglio Ignazio Sorce, da Marianna Zambito e Totò Fanara – si rafforza ulteriormente, consolidando la presenza del partito all’interno dell’assise cittadina. Il segretario comunale della DC, Giuseppe Nobile, ha espresso grande soddisfazione per la nuova adesione: “Si tratta di una scelta politica importante. Marco Bacchi è un giovane preparato e radicato nel territorio, capace di interpretare le reali necessità della città. Con lui cresce la nostra squadra e si rafforza il progetto di una DC viva, presente e pronta a guardare al futuro.”

Nobile ha inoltre sottolineato come l’obiettivo del partito sia quello di costruire un centrodestra unito e competitivo in vista delle prossime elezioni comunali del 2027: “Vogliamo dare a Favara una nuova prospettiva, superando divisioni e personalismi. Serve una governance seria, alternativa all’attuale amministrazione, capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini.” La Democrazia Cristiana, con la nuova adesione di Bacchi, punta a rafforzare la propria presenza politica in città e a costruire una proposta rinnovata: una visione giovane, moderna e profondamente legata al territorio. “Favara ha bisogno di energie nuove e di idee fresche – conclude Bacchi –. Il mio impegno sarà quello di lavorare, insieme ai colleghi del gruppo, per una città che torni protagonista, mettendo al centro le persone e le loro esigenze.