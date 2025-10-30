Favara, il consigliere comunale Marco Bacchi aderisce alla Democrazia Cristiana
Il consigliere comunale Marco Bacchi, eletto nella tornata elettorale del 2021 nella lista Diventerà Bellissima, ha ufficializzato la sua adesione alla DC
Nuovo ingresso nelle file della Democrazia Cristiana a Favara. Il consigliere comunale Marco Bacchi, eletto nella tornata elettorale del 2021 nella lista Diventerà Bellissima – che in quella occasione si posizionò seconda per consenso, subito dopo la lista guidata da Totò Cuffaro – ha ufficializzato la sua adesione alla DC, segnando un passo importante nel panorama politico cittadino. “Ringrazio il segretario comunale della DC , Giuseppe Nobile, il segretario provinciale Antonietta Vita, e in modo particolare l’on. Pace e il segretario nazionale Totò Cuffaro – ha dichiarato Bacchi –. Sono entusiasta di intraprendere questo cammino politico accanto a loro, con la convinzione che insieme potremo rappresentare al meglio le esigenze della nostra comunità.”
Con l’ingresso di Bacchi, il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana – composto dal capogruppo Rino Castronovo, dal vicepresidente del consiglio Ignazio Sorce, da Marianna Zambito e Totò Fanara – si rafforza ulteriormente, consolidando la presenza del partito all’interno dell’assise cittadina. Il segretario comunale della DC, Giuseppe Nobile, ha espresso grande soddisfazione per la nuova adesione: “Si tratta di una scelta politica importante. Marco Bacchi è un giovane preparato e radicato nel territorio, capace di interpretare le reali necessità della città. Con lui cresce la nostra squadra e si rafforza il progetto di una DC viva, presente e pronta a guardare al futuro.”
Nobile ha inoltre sottolineato come l’obiettivo del partito sia quello di costruire un centrodestra unito e competitivo in vista delle prossime elezioni comunali del 2027: “Vogliamo dare a Favara una nuova prospettiva, superando divisioni e personalismi. Serve una governance seria, alternativa all’attuale amministrazione, capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini.” La Democrazia Cristiana, con la nuova adesione di Bacchi, punta a rafforzare la propria presenza politica in città e a costruire una proposta rinnovata: una visione giovane, moderna e profondamente legata al territorio. “Favara ha bisogno di energie nuove e di idee fresche – conclude Bacchi –. Il mio impegno sarà quello di lavorare, insieme ai colleghi del gruppo, per una città che torni protagonista, mettendo al centro le persone e le loro esigenze.