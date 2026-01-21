Maltempo, grosso masso si stacca dal costone: paura a Montallegro
Fortunatamente, al momento dell’evento non si registrano feriti né mezzi coinvolti
Momenti di apprensione a Montallegro lungo la strada comunale, in via Canale all’incrocio con via Menfi, dove si è verificato un crollo improvviso con il distacco di grossi massi e detriti dal costone roccioso sovrastante la carreggiata.
Il materiale franato ha invaso la sede stradale rendendo il tratto pericoloso e impraticabile. Fortunatamente, al momento dell’evento non si registrano feriti né mezzi coinvolti, evitando conseguenze ben più gravi.
A seguito dell’accaduto, il sindaco di Montallegro ha richiesto l’intervento della Protezione Civile regionale, al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche e programmare gli interventi urgenti di messa in sicurezza. Le vie interessate rimarranno chiuse fino alla messa in sicurezza (FOTO GIUSEPPE MANGIAPANE)