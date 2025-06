Rifiuti, la Regione dice no alla nuova Vasca V5 a Montallegro

“Bocciato l’ampliamento della discarica della Ditta Catanzaro. Ho appreso oggi e porto la notizia a conoscenza dei miei concittadini che la Commissione Tecnico Specialistica istituita presso l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione siciliana, ha espresso parere sfavorevole riguardo la compatibilità ambientale del progetto relativo alla costruzione della vasca V5 che la ditta Catanzaro voleva realizzare in contrada Matarana in adiacenza all’attuale”, scrive il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo.

Si trattava di un mega ampliamento per abbancare nella nuova vasca quasi 2 milioni di metri cubi di rifiuti rispetto al quale l’amministrazione da me guidata si è opposta fermamente facendo valere ragioni procedurali, di diritto ed ambientali pienamente condivise ed accolte dalla Commissione.

“Si è stoppato il tentativo di continuare a fare di Montallegro, per i prossimi 15 anni, la pattumiera della Sicilia occidentale perché il progetto prevedeva un ampliamento non giustificato dall’esigenze dell’ambito di Agrigento, ma a beneficio di chissà quali e quanti altri Comuni senza che ciò fosse previsto dal Piano Rifiuti. continua il primo cittadino. Ascrivo questo ulteriore risultato alla tenacia della mia Amministrazione ed ai professionisti che mi hanno supportato nel solco della promessa che avevo fatto ai miei concittadini perché Montallegro si liberasse dai rifiuti, sperando per questo paese che amo e che servo con passione, nella valorizzazione della sue bellezze naturali”.