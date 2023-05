Auto a fuoco a Licata: indagini in corso

Un’auto, una Fiat Grande Punto, è stata avvolta dalle fiamme a Licata in sosta in via Monfalcone. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti in transito nella zona.

Sul posto si sono precipitati l’equipaggio di una Volante del commissariato ed i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Poi, insieme ai poliziotti, hanno eseguito un sopralluogo nella zona, nel tentativo di raccogliere elementi utili per stabilire che cosa ha provocato l’incendio. Indagini in corso