Licata, bambini e volontari Wwf ripuliscono la spiaggia della Playa

In vista della Giornata Mondiale della Terra, un gruppo di bambini della scuola elementare di Licata, plesso “A.Parla” dell’I.C. “F.Giorgio”, è stato accompagnato dai genitori alla Playa di Licata per una iniziativa di sensibilizzazione ambientale.

Ad accoglierli hanno trovato i volontari del WWF di Licata, Sandra Bennici, Alessandra Fiordaliso e Dayana Bulone, e con esse anche il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta. Armati di guanti, sacchetti e buona volontà, i bambini hanno raccolto una ventina di sacchi di plastica che hanno poi conferito in un’area concordata con il Comune dal WWF per il ritiro. È stato bellissimo, come bellissimo è vedere l’entusiasmo che i bambini hanno messo nell’operazione, che non ha la pretesa di pulire in modo definitivo la zona dai rifiuti, ma vuole essere semplicemente un gesto di civiltà che i piccoli indicano ai grandi, perché questo nostro pianeta possa continuare a vivere.

I bambini, in questo, sono più interessati di tutti e ne hanno piena consapevolezza.

Alla fine dell’attività è stato consegnato a tutti un attestato di nomina WWF quali Guardiani della Bellezza, che la natura offre all’umanità e che in Sicilia si svela anche attraverso le opere artistiche stratificate nei secoli. Il presidente Mazzotta ha espresso un plauso per le volontarie WWF e un grazie particolare alla dirigente della scuola, Dr.ssa Rosaria Decaro, e alle insegnanti Mariella Migliara, storica collaboratrice con il WWF, Lia Pullara, Silvana Cosentino, Viviana Dainotto, Angela Iacona e Geri Vaccaro.