Licata, cittadino dona alla Biblioteca comunale il Faro San Giacomo in miniatura

Il Faro “San Giacomo” di Licata, realizzato in miniatura, riprodotto nei minimi particolari utilizzando materia da riciclo e completo di illuminazione, è il dono che un cittadino, il sig. Giovanni Morello, ha fatto alla Biblioteca Comunale “Luigi Vitali”.

La consegna del bellissimo manufatto si è svolta martedì, 27 giugno 2023, presso la sala lettura “La Marca” della biblioteca civica, alla presenza dell’assessore alla Cultura Salvo D’Addeo, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo.

Giovanni Morello, appassionato lettore ed assiduo frequentatore della biblioteca, per apprendere i minimi particolari da riprodurre in scala, si è recato quotidianamente presso la banchina “Marinai d’Italia” ad osservare per ore ed ore l’imponente faro licatese, un tra i più alti d’Europa.

Giovanni Morello ha spiegato i motivi del suo gesto filantropico: “Ho deciso di donare questo modello in scala del faro San Giacomo alla nostra biblioteca, affinché, il faro, essendo guida, luce, approdo per il mare e la sua gente, possa espandere luce vera – conclude Morello – sulla cultura licatese.”