Licata, inaugurato il nuovo canile municipale di Contrada Pezza

È stato inaugurato questa mattina a Licata il nuovo canile municipale di Contrada Pezza, una struttura riqualificata per garantire migliori condizioni di accoglienza, cura e tutela degli animali. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco, l’Amministrazione comunale, i dipendenti comunali e le associazioni di volontariato, a testimonianza di un impegno condiviso verso il benessere animale e la cura del territorio.

La gestione del servizio è stata aggiudicata, tramite bando pubblico, all’associazione Glad Dog, che si occuperà delle attività quotidiane con professionalità e dedizione, promuovendo anche iniziative di sensibilizzazione e adozione responsabile.

“Si rinnova l’invito alla comunità a collaborare attivamente: contrastare il fenomeno dell’abbandono e scegliere l’adozione consapevole rappresentano gesti concreti di civiltà e responsabilità”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale.