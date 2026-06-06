Reclutava minorenne per lo spaccio, arrestato pusher 29enne 

I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, hanno arrestato un 29enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata in via Fausto Coppi tra i padiglioni del quartiere “Z.E.N. 2”, dove i militari hanno sorpreso l’indagato mentre gestiva una fiorente attività di smercio. Il modus operandi, ricostruito grazie a un’attenta osservazione, ha svelato una realtà amara – l’uomo prelevava le dosi di stupefacenti da un incavo ricavato in un muro sulla pubblica via – avvalendosi altresì della collaborazione di un minorenne impiegato per incassare i soldi delle cessioni.

All’atto dell’intervento dei militari, mentre il 29enne è stato bloccato, il ragazzo è riuscito a dileguarsi rapidamente tra i vicoli della zona, sottraendosi alla cattura. La perquisizione ha permesso di recuperare un sacchetto contenente 30 dosi di hashish (circa 30 grammi) e 10 di marijuana (oltre 6 grammi), già pronte per essere immesse sul mercato e destinate, potenzialmente, a colpire altre giovani vite del quartiere. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto. Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.