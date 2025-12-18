Licata, rapina con ostaggi in una villa: portati via pochi spiccioli

Momenti di terrore due sere fa nelle campagne di Licata, dove una villa abitata da una famiglia è stata teatro di una violenta rapina. Vittima dell’aggressione un professionista in pensione insieme alla sua famiglia. Secondo quanto appreso, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione immobilizzando l’uomo e la moglie mentre gli intimavano di consegnare denaro e gioielli. I ladri, dopo aver rovistato in tutte le stanze hanno solo sottratto solo poche decine di euro e una catenina d’oro per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine allertate da un familiare nelle vicinanze. Fortunatamente, nessuno avrebbe riportato ferite, ma lo spavento resta enorme.

A destare particolare allarme è la modalità dell’azione: i malviventi non hanno esitato a entrare in una casa ubicata in una zona di villeggiatura abitata anche nel periodo invernale. Un caso simile in provincia risale a diversi anni fa quando a Naro tre balordi, con volto travisato e armati di spranga, sono riusciti ad entrare all’interno di un’abitazione di contrada Mintina di proprietà di un’anziana 75enne e dopo averla colpita e picchiata si sono fatti consegnare denaro e oggetti preziosi. Sull’accaduto indagano ora gli agenti del locale Commissariato, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e verificando eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili.