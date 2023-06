Incidente lungo la Strada provinciale San Michele in territorio di Licata.

A scontrarsi per cause in corso di accertamento sono stati un’ auto e scooter.

Ad avere la peggio il centauro che ha riportato delle ferite ed è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Viabilità verso il mare rallentata. Sul posto I Carabinieri per i rilievi del sinistro.