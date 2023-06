Licata, scontro tra auto: quattro feriti, uno in prognosi riservata

È di quattro feriti, di cui uno ricoverato in prognosi riservata, il bilancio di un incidente stradale avvenuto due sere fa a Licata, nei pressi del ristorante “Sombrero”. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Polo e una Mercedes. A bordo di quest’ultima viaggiava una coppia di Licata mentre sull’utilitaria vi erano due tunisini.

Ed è proprio uno dei due stranieri ad aver riportato le ferite più gravi e un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, i vigili del fuoco ed il personale medico che hanno trasferito immediatamente l’uomo all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Si trova ricoverato in prognosi riservata. La donna che viaggiava insieme al marito a bordo della Mercedes ha invece riportato la frattura di un braccio ma le sue condizioni non sono preoccupanti.