Licata, scontro tra due scooter: feriti i conducenti

Incidente stradale in contrada Bugiades a Licata. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono stati due scooter, tra questi coinvolto un operatore delle Poste. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Lanciato l’allarme sul posto i sanitari del 118 hanno trasferito i feriti presso il pronto soccorso dell’Ospedale per le cure necessarie. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono anche intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. (Foto Qui Licata)