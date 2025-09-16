Apertura

Pauroso schianto frontale a Licata, tre feriti 

Il bilancio è di tre persone ferite. Tutti sono stati trasferiti in ospedale.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Uno spaventoso incidente si è verificato in serata lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio Bellia a Licata. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Si tratta di una Fiat Panda e una Citroen.

Il bilancio è di tre persone ferite, due delle quali viaggiavano a bordo del primo veicolo. Tutti sono stati trasferiti in ospedale.

Al momento in cui scriviamo (23:02) non si conoscono le condizioni dei coinvolti. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di corso Argentina, i Carabinieri (che si occupano della viabilità) e i poliziotti che invece dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 

IN AGGIORNAMENTO

