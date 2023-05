Ponte 2 giugno, Licata tra le mete preferite dai turisti

Tra le 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte del due giugno, giorno della Festa della Repubblica, si piazza al terzo posto Licata. A realizzare la classifica è Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d’Europa.

Una località del nord, una estera e una del sud: un podio perfettamente in equilibrio quello dei vacanzieri del ponte del 2 giugno. Oro a Como, argento a Maiorca e bronzo all’incantevole Licata in Sicilia, dove occorreranno in media solo 81 euro a notte a persona; San Remo e Lisbona sono le due città che chiudono la top 5. Il resto della classifica continua con Lignano Sabbiadoro al sesto davanti a Barcellona al settimo, con ben 3 sarde a chiusura della top 10, nell’ordine San Teodoro, Alghero e Villasimius.

La classifica completa delle località più ricercate, il numero medio di persone ed i prezzi medi degli alloggi per ciascuna città analizzata sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ponte-2-giugno