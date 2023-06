“PuliAmo Licata”, sabato giornata di pulizia del territorio

Licata negli ultimi mesi è stata letteralmente invasa dai rifiuti, dalle zone di mare al centro città; alcune discariche abusive sono state sequestrate, in molte zone i rifiuti sono stati date alle fiamme, il tutto a danno della salute non solo dell’ambiente ma sopratutto per tutta la comunità. Il nuovo sindaco della città, Angelo Balsamo, ha programmato per giorno 10 giugno una giornata di pulizia del territorio a cui è invitata tutta la cittadinanza.

“PuliAmo Licata rappresenta un atto di amore dei cittadini verso la città nella quale vivono, Sarà un appuntamento periodico che servirà a stimolare il senso civico nei cittadini e che fornirà un esempio di civiltà alle nuove generazioni, educandole al rispetto e all’amore per la propria città.

L’auspicio è arrivare in breve tempo al momento in cui tali giornate non serviranno più.

La città, dopo anni di abbandono e mortificazione vuole tornare, in brevissimo tempo, a splendere e vuole presentarsi ai turisti che vorranno visitarla nella sua forma più smagliante,” si legge nella nota.

La giornata si svolgerà Sabato 10 Giugno dalle ore 7.00 alle ore 13.00, parteciperanno tutti i cittadini, ditte con attrezzature e proprio personale, associazioni, sindaco, assessori e consiglieri comunali.