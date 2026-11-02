Commemorazione defunti, S.Stefano Quisquina prega per i bimbi mai nati

Nel giorno della Commemorazione dei defunti nel cimitero di Santo Stefano Quisquina sono stati ricordati anche i bambini mai nati. Un momento di raccoglimento davanti la scultura di Roberto Fragale che ha destinato un Monumento ai bimbi mai nati. Realizzata in ferro zincato e verniciato, l’opera raffigura una donna in gravidanza e una lastra incisa con un messaggio che la luce del sole rende visibile con la giusta inclinazione: «Ai bimbi mai nati».

“Un’opera dal significato profondo, che rappresenta un segno di memoria e di rispetto per i bambini mai nati e di vicinanza alle famiglie che hanno vissuto la perdita di un figlio”, dichiara il sindaco Francesco Cacciatore che ringrazia “Roberto Fragale per questo gesto di sensibilità e generosità, che contribuisce a dare forma a un luogo dedicato al ricordo, al raccoglimento e alla condivisione di un dolore spesso vissuto in silenzio e alla Ditta Franco Maniscalco per la disponibilità e la cura della collaborazione”.