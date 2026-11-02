santo stefano quisquina

Commemorazione defunti, S.Stefano Quisquina prega per i bimbi mai nati

Un momento di raccoglimento davanti la scultura di Roberto Fragale

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Nel giorno della Commemorazione dei defunti nel cimitero di Santo Stefano Quisquina sono stati ricordati anche i bambini mai nati. Un momento di raccoglimento davanti la scultura di Roberto Fragale che ha destinato un Monumento ai bimbi mai nati. Realizzata in ferro zincato e verniciato, l’opera raffigura una donna in gravidanza e una lastra incisa con un messaggio che la luce del sole rende visibile con la giusta inclinazione: «Ai bimbi mai nati».

“Un’opera dal significato profondo, che rappresenta un segno di memoria e di rispetto per i bambini mai nati e di vicinanza alle famiglie che hanno vissuto la perdita di un figlio”, dichiara il sindaco Francesco Cacciatore che ringrazia “Roberto Fragale per questo gesto di sensibilità e generosità, che contribuisce a dare forma a un luogo dedicato al ricordo, al raccoglimento e alla condivisione di un dolore spesso vissuto in silenzio e alla Ditta Franco Maniscalco per la disponibilità e la cura della collaborazione”.

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