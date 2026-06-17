Violenza di genere, il Comune di Licata firma protocollo con la rete “Zero molestie” del Sinalp

Il Comune di Licata ha ufficialmente sancito un’importante alleanza istituzionale nel contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione, attraverso la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la rete regionale “Zero Molestie” del SINALP.

Fulcro dell’accordo è il progetto “Scontrino 1522”, un’iniziativa di grande valore sociale che prevede l’inserimento del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 negli scontrini emessi dagli esercizi commerciali aderenti, trasformando un gesto quotidiano in uno strumento concreto di informazione, sensibilizzazione e supporto alle vittime.

L’Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura del rispetto, delle pari opportunità e della tutela delle persone più vulnerabili, attraverso azioni capaci di coinvolgere attivamente il territorio.

“Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni presenti per la loro preziosa partecipazione e per aver dimostrato, ancora una volta, quanto sia fondamentale il valore della rete territoriale. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini è possibile costruire una comunità più consapevole, inclusiva e vicina a chi ha bisogno di aiuto”, dichiara il sindaco Angelo Balsamo.