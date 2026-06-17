Licata

Violenza di genere, il Comune di Licata firma protocollo con la rete “Zero molestie” del Sinalp

Fulcro dell’accordo è il progetto “Scontrino 1522”, un’iniziativa di grande valore sociale che prevede l’inserimento del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 negli scontrini emessi dagli esercizi commerciali

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Comune di Licata ha ufficialmente sancito un’importante alleanza istituzionale nel contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione, attraverso la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la rete regionale “Zero Molestie” del SINALP.

Fulcro dell’accordo è il progetto “Scontrino 1522”, un’iniziativa di grande valore sociale che prevede l’inserimento del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 negli scontrini emessi dagli esercizi commerciali aderenti, trasformando un gesto quotidiano in uno strumento concreto di informazione, sensibilizzazione e supporto alle vittime.

L’Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura del rispetto, delle pari opportunità e della tutela delle persone più vulnerabili, attraverso azioni capaci di coinvolgere attivamente il territorio.

“Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni presenti per la loro preziosa partecipazione e per aver dimostrato, ancora una volta, quanto sia fondamentale il valore della rete territoriale. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini è possibile costruire una comunità più consapevole, inclusiva e vicina a chi ha bisogno di aiuto”, dichiara il sindaco Angelo Balsamo.

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