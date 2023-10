Nasce a Palermo la prima sede dell’Associazione Sindacale Professionisti Militari.

“Un passo importante per il consolidamento di ASPMI come realtà sindacale di spicco nel panorama militare italiano che arriva solo pochi mesi dopo dall’apertura della prima sede sindacale in Campania,” si legge nella nota.

L’evento di inaugurazione avrà luogo il 10 novembre 2023 alle ore 19:00, presso la nuova sede ASPMI, situata in Piazza Costanzo Barbarino 33, a Palermo. Sarà una giornata di festa e celebrazione, aperta ai tesserati e alle loro famiglie, come pure a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio il ruolo di ASPMI nell’ambito del supporto sindacale per i professionisti militari.

Tra i partecipanti all’evento figurano Francesco Gentile e Leonardo Mangiulli, fondatori di ASPMI, insieme a Rosa Pinto e Calogero Frenda, i referenti regionali che svolgeranno un ruolo chiave nell’assistenza ai tesserati in Sicilia. Inoltre, sarà presente Don Gaetano Gulotta per la benedizione della sede, simboleggiando il valore dei principi etici e morali che questa Associazione rappresenta.

La nuova sede di Palermo sarà il cuore delle attività dell’Associazione in Sicilia, offrendo un’ampia gamma di servizi e supporto ai militari e alle loro famiglie. Qui, i membri potranno rivolgersi per usufruire di servizi quali la tutela legale, assistenza fiscale, consulenza previdenziale, formazione professionale e sostegno morale e sociale, o anche solo per ricevere informazioni dettagliate riguardo alle attività sindacali dell’Associazione.