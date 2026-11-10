Palermo

Officina abusiva dentro negozio di bici elettriche: una denuncia e sanzioni per oltre 19 mila euro

La titolare, una 44enne palermitana, deve rispondere per invasione di terreni o edifici

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Una giornata di verifiche mirate, tra le vetrine e le botteghe della zona Oreto, si è chiusa con un conto salato per una rivendita di biciclette elettriche. I Carabinieri della Stazione di Palermo Oreto, affiancati dagli agenti della Polizia Municipale, hanno passato al vaglio diverse attività commerciali del quartiere, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole a tutela dei consumatori.

Il controllo più rilevante ha riguardato un negozio specializzato nella vendita di biciclette elettriche. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato in stato di libertà la titolare, una 44enne palermitana, per invasione di terreni o edifici. Alla donna, che gestisce l’esercizio, sono state inoltre contestate diverse violazioni amministrative, per un importo complessivo di circa 19mila euro.

La sorpresa più grande era però all’interno del locale: un’autofficina dedicata alla riparazione di veicoli elettrici e meccanici, risultata priva dei requisiti previsti e per la quale è scattato il sequestro amministrativo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Palermo

Officina abusiva dentro negozio di bici elettriche: una denuncia e sanzioni per oltre 19 mila euro
Agrigento

La memoria mette radici: al Parco Livatino due alberi dedicati a Passafiume e Tragna
Palermo

Sorpreso con la cocaina nascosta nel serbatoio dell’auto: arrestato 42enne
Palermo

Sequestrati oltre un chilo di droga e soldi in contanti: due arresti
di Irene Milisenda

Riapre la Biblioteca Regionale “Luigi Pirandello”, Sciarratta: “un polo multifunzionale per la città”
banner italpress istituzionale banner italpress tv