Pizzo a tappeto a ristoratori e commercianti, 8 condanne

Sono stati condannati anche in Appello gli otto imputati di mafia ed estorsioni a commercianti e ristoratori arrestati dai carabinieri nell’operazione Metus del luglio 2023. Sedici anni di carcere sono stati comminati al vecchio boss Michele Micalizzi – scrive il Giornale di Sicilia – l’anziano boss di Partanna Mondello, a Domenico Caviglia è stata riconosciuta la continuazione con una precedente sentenza, e la sua pena complessiva è stata fissata a 16 anni e 8 mesi, Rosario Gennaro, ritenuto uno dei principali esattori, ha avuto 14 anni e 6 mesi, Gianluca Spanu, 10 anni, Carmelo Cusimano 5 anni e 10 mesi per un episodio di minacce e violenze e Matteo Pandolfo 5 anni e 4 mesi. Quattro anni per Francesco Nappa e 3 anni e 4 mesi per Giuseppe Guida.