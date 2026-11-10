Agrigento

La memoria mette radici: al Parco Livatino due alberi dedicati a Passafiume e Tragna

Gli alberi verranno piantanti in occasione della Festa degli Alberi che si terrà il 21 novembre

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Piantare alberi per rendere più verde la città, riqualificare gli spazi pubblici e mantenere viva la memoria di chi ha perso la vita per mano mafiosa. È questo il significato della Festa degli Alberi, in programma sabato 21 novembre 2026, dalle ore 9 alle 13, al Parco Livatino di Agrigento lungo la Strada statale 640.

La giornata, organizzata da Conalpa – Sezione Beato Rosario Livatino di Agrigento, un importante valore simbolico e civile: gli alberi che verranno piantati saranno dedicati a Diego Passafiume e Giuseppe Tragna, entrambi vittime della mafia. Un gesto per ricordare il loro sacrificio e trasformare la memoria in un segno concreto di impegno per il futuro, affinché i loro nomi continuino a vivere attraverso alberi che cresceranno nel tempo.

“Invitiamo cittadini, famiglie e volontari a partecipare a una mattinata dedicata alla piantumazione di nuovi alberi e alla valorizzazione del parco, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla creazione di un ambiente più curato, accogliente e sostenibile”, si legge in una nota del Conalpa.

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