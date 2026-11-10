La memoria mette radici: al Parco Livatino due alberi dedicati a Passafiume e Tragna

Piantare alberi per rendere più verde la città, riqualificare gli spazi pubblici e mantenere viva la memoria di chi ha perso la vita per mano mafiosa. È questo il significato della Festa degli Alberi, in programma sabato 21 novembre 2026, dalle ore 9 alle 13, al Parco Livatino di Agrigento lungo la Strada statale 640.

La giornata, organizzata da Conalpa – Sezione Beato Rosario Livatino di Agrigento, un importante valore simbolico e civile: gli alberi che verranno piantati saranno dedicati a Diego Passafiume e Giuseppe Tragna, entrambi vittime della mafia. Un gesto per ricordare il loro sacrificio e trasformare la memoria in un segno concreto di impegno per il futuro, affinché i loro nomi continuino a vivere attraverso alberi che cresceranno nel tempo.

“Invitiamo cittadini, famiglie e volontari a partecipare a una mattinata dedicata alla piantumazione di nuovi alberi e alla valorizzazione del parco, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla creazione di un ambiente più curato, accogliente e sostenibile”, si legge in una nota del Conalpa.