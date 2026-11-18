Quattro denunce per spaccio e reati stradali a opera dei carabinieri del Reparto territoriale di Termini Imerese, coadiuvati dal Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, al termine di un servizio straordinario di controllo effettuato nel comprensorio Imerese e a Trabia. Contestati i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’effetto di droga.

Nel dettaglio, i militari dell’Arma hanno deferito un trentenne termitano che a seguito di una perquisizione domiciliare, e’ stato trovato in possesso di oltre 30 grammi di hashish, verosimilmente destinati allo spaccio. Durante lo stesso servizio, tre automobilisti sono stati denunciati per essersi messi al volante, rispettivamente, senza patente, in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti. Un’altra persona e’ stata invece segnalata alla prefettura per uso personale di droga. I carabinieri hanno inoltre contestato otto violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 8.000 euro, procedendo al ritiro di due patenti di guida. Complessivamente, l’attività preventiva ha consentito di identificare 62 persone e controllare 41 veicoli, oltre all’esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari, personali e veicolari.