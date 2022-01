Covid, ambulanze in fila al Cervello: montato ospedale da campo

Lunghe file di ambulanze con pazienti Covid davanti all’Ospedale Cervello di Palermo ma i posti letto sono finiti e così nella notte è stato montato un ospedale da campo con dieci posti letto. Per ore 14 ambulanze sono rimaste bloccate nella rampa d’accesso del pronto soccorso, con la sirena accesa, e verso l’una la decisione dell’ospedale da campo per fronteggiare l’emergenza.

“Siamo nella stessa situazione delle precedenti ondate – dichiarano Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanita’ Sicilia, e Mario Manzo, coordinatore Confintesa 118 Sicilia – per tutta la giornata di ieri si sono formate lunghe file davanti agli ospedali. Urge la creazione di nuovi posti per i ricoverati. Al Cervello ormai l’ospedale e’ saturo e al Civico e’ stato riconvertito un reparto che ancora deve entrare in funzione”. Concludono: “E’ inammissibile e’ che a due anni dall’inizio di questa pandemia si debba ancora assistere a scene simili, dove a pagare sono il personale sanitario del 118 siciliano ed i pazienti da essi soccorsi; non per ultimo la notizie che nelle farmacie di Palermo v’e’ scarsa reperibilita’ di tamponi rapidi, questo assessorato non puo’ non rispondere ai cittadini siciliani di questa inspiegabile impreparazione, e poco vale, se non a conferma di quanto da noi asserito, la riconversione di due reparti del Cervello a reparti Covid”.

Poi nel corso della giornata la situazione è precipitata e nella notte è stato allestito l’ospedale da campo.