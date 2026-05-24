Droga, armi e violazioni in materia di sicurezza alimentare: un arresto e 4 denunce allo Zen

I Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo hanno attuato un imponente dispositivo di controllo del territorio nei quartieri Z.E.N. 1 e Z.E.N. 2, finalizzato al contrasto del crimine predatorio e del traffico di sostanze illecite. L’operazione ha portato a provvedimenti restrittivi e segnalazioni per reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, detenzione di armi clandestine, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché furto aggravato di energia elettrica e violazioni in materia di sicurezza alimentare.

Un 33enne palermitano, già gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza poiché trovato in possesso di 68 dosi di hashish, per un peso circa di 80 grammi, e 43 di cocaina, circa 20 grammi, oltre a una somma contante superiore ai 3.600 euro, considerata provento dell’attività delittuosa. L’ingegno criminale nel celare il materiale proibito è emerso con evidenza durante le ispezioni nelle aree condominiali di via Agesia di Siracusa; all’interno di una casetta giocattolo per bambini sono state infatti rinvenute 45 dosi di hashish mentre, un intero panetto della medesima sostanza, è stato recuperato dal vano motore di un’auto abbandonata e cannibalizzata.

Il controllo si è esteso alla ricerca di armi, portando alla denuncia a piede libero di un 28enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, trovato in possesso di una pistola clandestina presso il proprio domicilio. Analogamente, un 63enne con precedenti di polizia, è stato denunciato per la detenzione di una pistola scacciacani priva del prescritto tappo rosso. Durante le operazioni si sono registrati momenti di tensione quando un 22enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di opporsi con minacce e ingiurie ai militari che, lo avevano sorpreso con una modica quantità di hashish.

Sul piano della tutela della legalità patrimoniale e della salute pubblica, l’azione dei Carabinieri, supportata da tecnici specializzati Enel e dai militari specializzati del N.A.S., ha permesso di individuare una 53enne responsabile di un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale e per questo, deferito in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica mentre, in via Gino Zappa, le verifiche presso due esercizi commerciali hanno fatto emergere gravi carenze igieniche e irregolarità nello stoccaggio degli alimenti. Una 35enne e un 37enne, entrambi palermitani, sono stati sanzionati per complessivi 8.000 euro, con il contestuale sequestro di oltre un quintale di carne e diversi chili di prodotti caseari non conformi.

L’attività straordinaria, che ha visto l’impiego coordinato di unità cinofile, reparti speciali e il supporto aereo di un elicottero, si è conclusa con il controllo di quasi 300 persone e un centinaio di veicoli. Sono state elevate circa 40 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza patente e la mancanza di assicurazione, che hanno portato al fermo amministrativo di 11 mezzi, per un totale di circa 27 mila euro. Tre soggetti sono stati infine segnalati alla Prefettura di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti, a seguito del rinvenimento di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish destinate all’uso proprio.

Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto per il 33enne palermitano.