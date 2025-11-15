Apertura

Incidente al bivio di Seccagrande, indagato il conducente del camion

Nel sinistro stradale è deceduto il riberese Stefano Bruccoleri che era alla guida di una moto di grossa cilindrata

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 64enne di Santa Flavia (Palermo) è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio stradale. Si tratta dell’uomo rimasto coinvolto nel sinistro stradale che si è verificato qualche giorno fa lungo la strada statale 115 all’altezza del bivio per la località balneare di Borgo Seccagrande.

Il palermitano era a bordo del suo camion e trasportava olive quando si è scontrato con una moto guidata da Stefano Bruccoleri, 48enne di Ribera, deceduto sul colpo. A ricostruire la dinamica dell’incidente mortale, sono stati i poliziotti della Stradale di Agrigento.

